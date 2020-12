už nie je čas hrajuškať sa

Situácia v období pandémie je vážna vo všetkých oblastiach, zdravie a ochrana zdravia ľudí je na prvom mieste, vzdelávanie deti tiež, ekonomika - bez debaty. A nie len na Slovensku, ale v celom svete.Ale u nás doma sa hrajuškáme..

Osobnosť človeka sa najlepšie formuje v ťažkých časoch a tak stále čakám, že sa to už už prejaví aj pri vládnych predstaviteľoch, Zatiaľ však stále počuť o ministerskom hrajuškaní, bakaných hračkách prezidentky, o ministroch, čo si nenapísali domácu úlohu. Žiaľ, už nie sme na základnej škole, ani v škôlke, a hrať sa na 2 -3 kopčekoch piesočku nie je dlhodobo možné,

Bežní ľudia sa už s Vami nechcú hrať o to kto nám ukáže krajší zámoček. Potrebujeme jeden spoločný skalnatý hrad o ktorý sa môžme oprieť, vydržíme veľa, ale musíme vedieť ,ako to spolu dáme. Spolu.

Bez vyhrážok, s rozvahou a pokojne. Ako to dnes povedala naša rozvážna pani učiteľka Zuzana. Lebo nemá význam hádzať loptičky na smeče opozícii, tá to s radosťou a bez veľkej námahy využíva a práca zodpovedných ľudí vo vláde môže byť zbytočná. A nechcem si predstaviť čo by v našej škôlke bolo, keby prišiel niekto bakaný a všetko by nám s veľkým dupotom rozbúral...

Daniel Rušin