Na Slovensku je po voľbách . Ľudia zase strácajú optimizmus a nádej na zlepšenie ich situácie. Síce mnohé sa mení, ale veľmi pomaly .Je mi smutno z komentárov politológov aj novinárov, ktorí tiež nepridávajú nálade.

Prečo by to nemohla byť práve Veronika ( z gréckeho mena Beriniké - prinášajúca víťazstvo), ktorá umlčí kuvičie hlasy o konci strany Za ľudí, o jej porovnávaní so zaniknutými stranami ( SOP, Áno, Sieť).

Čitam všetky predsnemové i posnemové komentáre k tejto strane a všetky sú čierne,, pesimistické a nedávajúce šancu na ďalší život tejto najmenšej koaličnej strany. A nevidel som ani jeden optimistický a reálny pohľad na doterajšiu činnosť tejto strany, nie to ešte na jej budúcnosť.

Bol som na sneme a mám opačný názor. Áno, zakladateľ Andrej Kiska stranu opustil a to je veľká strata. Mnoho ľudí stranu volilo práve kvôli jeho charizme a hlavne jeho pôsobeniu v prezidentskej funkcii. Iste nebol bez chýb, nikto však nie je dokonalý. Do čela sme však zvolili Veroniku Remišovú a to nie je žiadna obyčajná žena z ulice s peknou tváričkou na billboardoch na lákanie jednoduchých voličov. Je skúsená politička, z komunálu, z parlamentnej opozície ktorá už roky tvrdo bojuje proti korupcii, rozkrádaniu našich peňazí a ľuďom prisatých na štátne zakázky a úplatných politikov, či sudcov.

Aj na sneme preukázala svoju ráznosť, rozhodnosť a cit pre realitu.Po plánovanom odchode predsedu strany sa vynorilo viac kandidátov na jeho stoličku. Ako je to na Slovensku bežné, každý chce byť šéfom a každý šéf má svojich podporovateľov. Mladosť i skúsenosť je potrebná v politike, firme či v športe a potrebuje ju aj strana Za ľudí. Ani mne sa nepozdáva množstvo podpredsedov a členov predstavenstva. Asi je to daň za udržanie všetkých dôležitých ľudí. Čas však ukáže, či to bol dobrý taktický krok. Možno sa hrany obrúsia a možno niektorí opustia stranu. Holt máme demokraciu.

Veronike však musíme ako predsedníčke dať šancu, nepodkopávať jej nohy, má okolo seba veľmi šikovných ľudí, v tandeme s Máriou Kolíkovou preukazujú kompetentnosť a ťah na bránu vo svojich ministerstvách, možno to je ten kameň úrazu, ktorý tak dráždi ich neprajníkov.

Ďalšia prednosť tejto strany sú jej regionálne štruktúry, sú vo väčšine okresov Slovenska a na rozdiel od ostatných koaličných "elitných klubov z hlavného mesta" sa môže oprieť aj názory a pomoc ľudí, ktorí žijú mimo centra diania. Ak sa toto využije, bude to ďalší kameň do mozaiky budovanie úspešnej strany na dlhšie obdobie. Veronika, čakáme, že to rozbehneme naplno.

Daniel Rušin, Za ľudí, Prešov